7 августа возле Земли пролетит гигантская комета "Невероятный Халк"

Появление объекта возле Солнца может сопровождаться опасными для человечества электромагнитными явлениями. Об этом СМИ доложил Евгений Дмитриев, исследователь кометных метеоритов из России.

"Невероятного Халка" астрономы впервые обнаружили в 2017 году летящим из облака Оорта. Название в честь популярного персонажа комиксов объект получил из-за своих гигантских размеров - около 260 тысяч километров в диаметре. При этом у неё нет традиционного газового хвоста.

Вскоре комета окажется в самой низкой точке орбиты относительно Солнца - даже ближе Меркурия. Вместе с этим 7 августа произойдет максимальное сближение с Землей. Евгений Дмитриев прогнозирует увеличение облака "Невероятного Халка", когда он пролетит возле звезды. После этого горячее газопылевое окружение грозит достигнуть Земли. Это может привести к появлению мощнейшей молнии и кометного электромагнитного импульса, уничтожающего земную электронику. Воздействие такого уровня иногда называют "убийцей цивилизации". Сейчас мы не можем защититься от подобного сценария, однако на будущее Евгений Дмитриев призвал космонавтов создавать технологии для борьбы с опасными астероидами и кометами.