В США придумали метод, позволяющий засыпать за минуту

Его разработали на основе древнеиндийской техники медитации. Об этом рассказал представитель Гарвардского университета Эндрю Вейл.

Ученые из США придумали более эффективное средство борьбы с бессонницей, чем считать воображаемых овец или проводить другие мыслительные процессы. Согласно методу, человек будет засыпать всего за одну минуту, если начнет особым образом дышать в постели по схеме 4-7-8.

Сначала нужно не спеша четыре секунды вдыхать воздух через нос. Затем следует на 7 секунд задержать дыхание в легких. Цикл завершается продолжительным выдохом через рот в течение восьми секунд. Как утверждает Эндрю Вейл, после нескольких повторений такого упражнения человек благополучно заснет.

Ученый отметил, что позволяющий быстро уснуть метод поможет и во время бодрствования. Он должен снижать эмоциональным волнение накануне важного мероприятия или просто в стрессовой ситуации.