Ученые выяснил, что женщинам очень опасно играть в футбол

Все дело в ударах головой. Специалисты выяснили, что они в 5 раз опаснее для женщин, чем для мужчин.

Специалисты из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США провели интересное исследование. Они установили, что регулярные удары мячом по голове гораздо хуже отражаются на здоровье женщин, а потому куда опаснее. Врачи указывают, что уже давно замечали, что мужчины легче переносят головные травмы, которые могут возникать ввиду неудачного приема мяча.

Пока неясно, почему женские головы более восприимчивы к ударам. Но ученые настаивают, что играть в футбол представительницам слабого пола не рекомендуется, поскольку это очень опасно.

Ранее проводилась подобная проверка, где, однако участвовали только мужчины, хотя существует и женский футбол. Еще тогда было выявлено, что частые удары по голове нарушают координацию, ухудшают память и работу мозга в целом. Также могут приводить к опасному заболеванию - хронической травматической энцефалопатии.

Однако эксперты решили посмотреть, насколько сильно влияние принятие пасов головой отличается у женщин. В рамках исследования эксперты установили изменения в тканях головного мозга, происходящие при ударе. Врачи осмотрели 98 добровольцев: 49 мужчин и 49 женщин. Было установлено, что в среднем за футбольную карьеру представители сильного пола чаще отбивают удары головой. В результате анализа состояния головного мозга у обеих групп зафиксированы повреждения структуры мозга. Однако у женской части испытуемых таких травм было гораздо больше. Один из авторов исследования Доктор Липтон указывает, что нужно работать дальше, чтобы подтвердить различия в восприятии головных ударов по мячу. Это необходимо, поскольку тогда можно будет разработать рекомендации для спортсменок, которые предотвратят сильное ухудшение здоровья и сделают игру более безопасной.