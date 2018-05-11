Тектоника литосферы может быть необязательной для возникновения жизни

К такому выводу пришли американские геологи по итогам компьютерного моделирования. Их наблюдения описаны в журнале Astrobiology.

Ученые считают, что тектоническая активность необходима планете для возникновения жизни и поддержания баланса между созданием и расходом углекислого газа. Так вулканы производят это вещество и выпускают в атмосферу. Затем флора и фауна поглощают его, чтобы затем переместить его под землю в процессе своей жизнедеятельности. Исследователи считают это условие ключевым при поиске потенциально обитаемых экзопланет. Ведь кроме прочего, углекислый газ создает парниковый эффект, сохраняющий температуру. Проблема в том, что до сих пор геологам не удалось обнаружить подтверждения тектоники литосферы на других планетах. Как они предполагают, за пределами Земли почва является неподвижной и цельной.

Сотрудники Университета штата Пенсильвания Брэдфорд Фоли и Эндрю Смай создали компьютерную модель планеты с расчетом энергетического баланса. Они обнаружили, что тектоника может быть необязательным условием для появления подходящих условий. Оказалось, что только сформировавшаяся планета способна 4 миллиарда лет поддерживать изначальное тепло за счет радиоактивного распада в литосфере. Ученые утверждают, что в таких условиях постоянное преобразование углекислого газа происходит, пусть и значительно медленнее.

Такой круговорот обеспечивает ранняя вулканическая активность. Застывшая лава постепенно оказывается глубоко под осадочными породами, плавится в недрах планеты и высвобождает углерод. Благодаря этому, как считают авторы, со временем может образоваться биосфера. Однако это зависит от размеров и химического состава конкретной планеты.