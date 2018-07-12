Ученые выяснили, почему у островных птиц увеличился мозг

Исследователей из каталонского Центра прикладных исследований экологии и лесопользования заинтересовал тот факт, что у материковых птиц мозг меньше, чем у их сородичей на островах. Помимо этого, специалисты выяснили, имеет ли размер мозга влияние на интеллект птиц.

Исследование, проводимое учеными из Испании, Швеции и Канады, было опубликовано в издании Nature Communications. Специалисты проанализировали данные о размерах мозга 11 500 птиц из коллекций музеев. В исследование была взята информация о 1931 виде птиц, из которых 110 – островные. Оказалось, что у видов, проживающих на островах, мозг увеличен не из-за успехов колонизации.

У островных птиц мозг больше, чем у их материковых сородичей из-за эволюции на месте их проживания. Так, ученые предположили, что на островах условия обитания не столь предсказуемы и сильнее склонны к изменениям, чем на материке. Островным птицам приходиться переселяться в другие места, если ситуация на их прежнем месте обитания меняется.

Из-за этого эволюция увеличила мозг островных птиц. Таким видам нужно лучше уметь адаптироваться. Однако, на островах у птиц более долгая и спокойная жизнь, из-за чего их мозг также мог увеличиться в ходе эволюции.