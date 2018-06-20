Ученые заблокировали один рецептор и превратили боль в наслаждение

Как оказалось, приятные и неприятные сигналы мозг обрабатывает в одной зоне. Представители Линчёпингского университете в Швеции рассказали о результатах исследования.

Команда экспертов во главе с психологом Майклом Фритцем провела биологический эксперимент. Ученые использовали технологией генной инженерии и заблокировали у мышей активность рецептора меланокортина-4. Затем группу модифицированных особей вместе с контрольной группой поместили в лабораторный вольер. В нем находилась комната с бактериальными веществами, провоцирующими тошноту и лихорадку, а также препаратами, ухудшающими настроение.

Мыши с заблокированным MC4R не боялись заходить в отделение с химикатами, тогда как их сородичи всячески избегали неприятных ощущений. Исследование показало, что блокировка лишь одного рецептора превратила боль в определенное наслаждение для животных. Об этом свидетельствует повышение "гормона счастья" допамина. Эксперты предполагают, что в процессе эволюции у мозг живых организмов развивался таким образом, чтобы обрабатывать положительные и отрицательные сигналы одним типом рецепторов. Таким образом животные приспосабливались к новым условиям обитания.

Ученым удалось разработать назальный спрей, блокирующий упомянутый рецептор. Его использование оказало аналогичный эффект. Майкл Фриц уверен, что препарат можно будет применять для лечения людей с хроническими воспалениями. Он поможет пациентам усилить мотивацию проходить необходимые процедуры и ослабить развитие депрессии.