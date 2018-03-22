«К 2080 году количество смертей от жары увеличится на 471%»: учёные рассказали, какие страны пострадают от глобального потепления больше всего

Многие жители недооценивают последствия глобального потепления. Австралийские исследователи проанализировали ситуацию и утверждают, что по самому пессимистическому сценарию, в течение следующих 62 лет количество смертей из-за жаркой погоды в целом увеличится в 5 раз. Так в некоторых странах смертность увеличится на 471% по сравнению с предыдущим столетием.

Больше всего пострадают Австралия, Индия, Греция, Япония и Канада. Учёные утверждают, что периоды высоких температур станут длительными и частыми. Жители планеты начнут ощущать значительные изменения уже с 2031 года. При прогнозировании исследователи смоделировали ситуацию в 20 государствах, учитывая возможные варианты уменьшения неблагоприятного воздействия погодных условий на жизнь планеты. Прогноз стал необходим, так как уже сейчас некоторые жители Земли жалуются на ухудшения самочувствия из-за климатических изменений. Эксперты отмечают, что для смягчения последствий глобального потепления, важно соблюдать соглашение, согласно которому через 32 года необходимо уменьшить количество выбросы парниковых газов.