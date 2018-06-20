Ученые обнаружили неожиданную опасность от алкоголя

Вчера, 23:30 \\ Наука

Австралийские ученые выяснили, чем еще может быть опасен алкоголь, помимо всех известных факторов. Оказалось, что употребление спиртного при грудном вскармливании может вызвать различные паталогии у детей.

 Специалисты университета Маккуори, который находится в Сиднее, провели исследование, в результате которого выяснили, что алкоголь опасен для кормящих женщин. А точнее, может негативно сказываться на здоровье малышей. Примечательно, что анализ опасных свойств спиртных напитков и их воздействие на матерей и их детей началось еще в 2004 году. В эксперименте приняли участие более 5 тысяч добровольцев. Специалистами был проведен социологический опрос, при котором у женщин спрашивали только одно: употребляли ли они алкоголь в период кормления грудью, а также в каком количестве. При этом каждые два года проводились осмотры детей и оценка их умственных способностей.

В результате масштабного анализа полученных данных было установлено, что чем больше мать пьет спиртное в период вскармливания, тем вероятнее у ее ребенка будет наблюдаться ухудшение навыков мышления. Причем проявлялось это уже в возрасте 6-7 лет. Ученые указали, что это объясняется недостатком витаминов ввиду изменения алкоголем состава грудного молока. Также было выяснено, что алкоголь повреждает клетки мозга и влияет на режим сна и бодрствования у детей. И хотя каких-то явных отклонений пока не наблюдается, специалисты рекомендуют женщинам отказаться от употребления спиртного, а также от курения в период беременности и вскармливания.

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Автор - Евгения Чернобаб
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