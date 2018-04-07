Растительное масло можно использовать для полной дезинфекции в пищевой промышленности

Канадские ученые выявили, что столь распространенным веществом можно эффективно обеззараживать рабочие поверхности и емкости. Их исследование описано на ресурсе Science Alert.

Сотрудники Канадского университета в Торонто в своей работе приводят статистические данные, согласно которым в США 3 тысячи человек ежегодно умирают из-за недостаточно хорошей дезинфекции оборудования в пищевой промышленности. Они считают, что эту проблему можно решить, применив обычное растительное масло.

Исследователи обнаружили в резервуарах и на поверхностях микротрещины. В них скрываются и успешно размножаются вредоносные бактерии, которые способны проникать в пищевое сырье и заражать его. Растительное масло же образует на стенках гидрофобный слой, который препятствует проникновению микроорганизмов на стенки.

Эту особенность ученые предлагают использовать в качестве дополнительной меры при полной дезинфекции рабочих емкостей. По их мнению, это резко сократит распространение опасных инфекций и количество отравлений среди потребителей.