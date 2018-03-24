Ученые заявили, что к 1 августа люди исчерпали все ресурсы Земли

Сегодня, 21:30 \\ Наука

Всемирный фонд дикой природы (WWF) бьет тревогу, указывая, что жители Земли потребили все ресурсы планеты к августу 2018 года, и они еще не успели восстановиться. 1 августа ознаменовали Днем экологического долга.

 День экологического долга определяется специалистами из «Глобальной сети экологического следа» (GFN) ежегодно. Люди каждый год раньше положенного потребляют ресурсы Земли. Однако в настоящее время есть о чем беспокоиться. Дело в том, что в начале 2000-х опустошение запасов происходило примерно в октябре или ноябре. Но с недавних пор этот срок взял тенденцию наступать все раньше и раньше. В прошлом году все ресурсы были исчерпаны к 2 августа. Экологи из WWF уверены, что есть множество способов жить на планете, не опустошая ее. Ученые призывают все, в том числе, россиян, присоединиться к участию в компании «День экодолга-2018». Эта акция поможет привлечь внимание к существующим проблемам, а также сделать хоть что-то, чтобы вернуться на путь сохранения планеты.

Забота об окружающей среде постепенно начинает беспокоить не только международные организации, но и внутригосударственные объединения, которые влияют на политику страны. Так, ранее сообщалось, что в России планируется ввести ограничения на дорогах в определенных городах. В необходимых местах будут установлены знаки, разрешающие дальнейший проезд только с двигателем определенного типа. Данное нововведение обусловлено необходимостью заботиться о чистоте атмосферы.

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Автор - Евгения Чернобаб
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