Американские ученые создали чип для имитации мозга

Сегодня, 14:22 \\ Наука

Новое устройство позволяет передавать сигналы по сети в виде света. Такое исследование появилось на странице издания Science Daily.

 Раньше ученые безуспешно пытались сконструировать искусственную имитацию структуры человеческого мозга. Однако она оказалась слишком сложна для традиционных методов электроники. До сих пор физикам не удавалось воссоздать схему объединения нейронов и передавать сигналы между ними на высокой скорости.

Новый подход к решению проблемы предложили сотрудники Национального института стандартов и технологий США. Они разработали крошечную сетку, имитирующую структуру мозга. Небольшой силиконовый чип объединяет два фотонных слоя в трехмерном формате и направляет световые сигналы по образовавшимся маршрутам. По словам, разработчиков, такая нейросеть позволит быстро передавать информацию на скорости, близкой к мозговой. В будущем американские ученые планируют расширять полученную структуру и применять её для решения сложных задач.

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Автор - Александр Лубяной
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