На камеры попало Лох-несское чудовище

Инцидент произошел в графстве Донегол. На камерах видеонаблюдения зафиксировано нечто очень похожее на знаменитое Лох-Несское чудовище.

Озеро Лох-Несс знаменито множеством легенд, согласно которым в его водах обитает чудовище. Много лет идут споры, но до сих пор дискуссии о том, скрывают ли воды Шотландии монстра, не утихают. Время от времени очевидцам удается снять очертания странной фигуры, которая высится над водой, или в кадр то и дело попадает животное, которое издалека покажется монстром.

Так произошло и в этот раз. На берегу знаменитого озера были установлены веб-камеры. Трансляцию они ведут прямо в сеть, и наблюдать за водоемом может любой желающий. Именно так решил провести свой досуг житель Ирландии Ойн О’Фоудхейген. При просмотре пейзажей таинственного водоема мужчина увидел нечто странное. Ирландец сообщил, что это именно то самое чудовище, которое пугает местных жителей уже несколько веков.

Видео довольно некачественное, поэтому у скептиков сразу возникли вопросы. Некоторые уверены, что увиденное вполне может оказаться рыбацкой лодкой или другим привычным предметом. Но Ойн О’Фоудхейген не унимается. Он абсолютно убежден, что на камеры действительно попало Несси.