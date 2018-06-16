На Южном Урале краевед нашел зуб древнего мамонта

Теперь исследователь планирует передать находки специалистам для более тщательного анализа. Владимир Гирник также рассказал в беседе с журналистами, что занимается археологией на протяжении 40 лет.

На Южном Урале краевед Владимир Гирник обнаружил кости доисторического носорога и бизона, а также зуб древнего мамонта. Он отметил, что периодически отправляется в долину реки Миасс на исследования и проводит раскопки, ему даже удалось совершить уникальные находки. По словам Гирника, во время своей последней экспедиции ему удалось обнаружить кости доисторического носорога, древней дикой лошади, первобытного бизона, а также зуб мамонта.

Помимо этого, краевед нашел несколько камней, которые были обработаны человеком. Они находились среди груды костей животных, под толстым слоем гальки и глины. Гирник передаст уникальные находки ученым, которые в будущем могут посетить эту местность для более тщательных исследований.