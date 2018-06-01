Надо искать другой путь: климат на Марсе не удастся изменить с помощью растапливания льда

Прежний план ученых - растопить льды на Марсе и создать парниковый эффект, с помощью которого планет согреется - может не сработать. Ученые посчитали, что количества углекислого газа, как ни странно, недостаточно для проведения этой операции.

Очень многие уже давно присматриваются к красной планете как к возможному будущему дому. С каждым исследованием ученые все больше убеждают людей, что Марс - наиболее подходящее место в случае возникновения необходимости переезда.

Однако последние анализы природы Марса оказались не утешительны. Специалисты выяснили, что возможно план по созданию атмосферы на планете и ее дальнейшей колонизации, который хотели воплотить в жизнь, может не сработать. Всему виной недостаточное количество углекислого газа. Эксперты полагали, что при помощи СО2 Марс можно будет согреть, растопив льды и наполнив пространство возле небесного тела углекислым газом. Однако подсчитав все ледяные запасы, которые есть на планете, ученые сделали вывод, что СО2, который образуется от них, не хватит для осуществления плана. Согласно подсчетам даже если растопить весь углекислый газ, атмосферное давление поднимется лишь до 15 мбар. К слову, на Земле оно составляет 987 мбар. Поэтому специалисты опасаются, что теперь нужно искать другой путь, если Марс все еще будет рассматриваться как возможный второй дом, либо искать другую планету.