Ученые обнаружили причину пристрастия к фастфуду

Сегодня, 08:39 \\ Наука

Группа канадских специалистов нашла в головном мозге человека зону, которая отвечает за тягу к нездоровой пище.

 Иностранными учеными из Университета Ватерлоо в Канаде было проведено исследование, в рамках которого необходимо было установить, есть ли в организме человека что-то, что заставляет его употреблять вредную еду.

Специалисты решили провести эксперимент. В нем участвовали 28 молодых женщин, которые предварительно сообщили о своей любви к вредной пище, в том числе, к фастфуду. Исследователями было проведено несколько испытаний. В частности, добровольцев подвергали транскраниальной магнитной стимуляции, которая направлена на определенный отдел головного мозга. В результате было установлено, что в голове человека есть определенный отдел, который отвечает за потребность к нездоровой пище. По словам экспертов, эта же область мозга ответственна за кратковременную память.

Сейчас ученые ломают голову над тем, возможно ли безопасное отключение тяги к вредной еде. По мнению исследователей, если удастся найти способ, при помощи которого это будет реально осуществить, то такое открытие сможет помочь в борьбе с ожирением, которое стало серьезной проблемой современного общества.

Ранее ученые поделились открытием, согласно которому иммунная система человека считает фастфуд инфекцией. По словам специалистов, в результате проведенных испытаний было установлено, что человек реагирует на вредную пищу так же, как и на бактерии, начиная процесс воспаления по всему организму, что может привести к развитию серьезных заболеваний.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Экстремистов ВКонтакте начали вычислять с помощью геля

Американские исследователи смогли разработать модель, опирающуюся на теорию гелеобразования и описывающую деятельность экстремистских сообществ.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Ученые раскопали в кургане скелет женщины с черными отметинами на костях‍

 Согласно их исследованию, это представительница народа, который обитал в Приднестровье...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Ученые сообщили, что Вселенная может погибнуть в любую секунду

 Специалисты БФУ им. И. Канта после проведения объемного исследования заявили, что...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ