Ученые обнаружили причину пристрастия к фастфуду

Группа канадских специалистов нашла в головном мозге человека зону, которая отвечает за тягу к нездоровой пище.

Иностранными учеными из Университета Ватерлоо в Канаде было проведено исследование, в рамках которого необходимо было установить, есть ли в организме человека что-то, что заставляет его употреблять вредную еду.

Специалисты решили провести эксперимент. В нем участвовали 28 молодых женщин, которые предварительно сообщили о своей любви к вредной пище, в том числе, к фастфуду. Исследователями было проведено несколько испытаний. В частности, добровольцев подвергали транскраниальной магнитной стимуляции, которая направлена на определенный отдел головного мозга. В результате было установлено, что в голове человека есть определенный отдел, который отвечает за потребность к нездоровой пище. По словам экспертов, эта же область мозга ответственна за кратковременную память.

Сейчас ученые ломают голову над тем, возможно ли безопасное отключение тяги к вредной еде. По мнению исследователей, если удастся найти способ, при помощи которого это будет реально осуществить, то такое открытие сможет помочь в борьбе с ожирением, которое стало серьезной проблемой современного общества.

Ранее ученые поделились открытием, согласно которому иммунная система человека считает фастфуд инфекцией. По словам специалистов, в результате проведенных испытаний было установлено, что человек реагирует на вредную пищу так же, как и на бактерии, начиная процесс воспаления по всему организму, что может привести к развитию серьезных заболеваний.