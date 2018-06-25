В эфире немецкой программы заметили странный НЛО

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Отмечается, что теперь пользователи обвиняют правительство в том, что они пытаются скрыть от народа правду о существовании внеземных цивилизаций. Они также принялись искать доказательства тому, что пришельцы существуют.

 В популярном видеохостинге опубликовали отрезок из немецкой передачи, где на заднем фоне за телеведущими можно заметить странный объект, который по своему внешнему виду напоминает НЛО. Примечательно, что он периодически появлялся в небе и испускал свет, а затем пропадал.

Отмечается, что ролик появился в Сети более месяца назад, однако только сейчас привлек внимание охотников за паранормальными явлениями и внеземными цивилизациями. Они стали обвинять правительство в том, что оно скрывает правду от народа и хочет сделать так, чтобы о пришельцах никто не знал.

Многие даже предположили, что на видео запечатлели приближение таинственной планеты Нибиру, которая и может вызывать различные аномалии.

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Автор - Наталья Черная
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