В Японии представили новый метод лечения болезни Паркинсона

Японские учёные изобрели новую методику для лечения болезни Паркинсона. Сообщается, что исследователи приняли решение имплантировать пациентам нейроны, которые будут получать из искусственно созданных стволовых клеток.

До этой разработки было невозможно восстановление роста или активности нервных клеток в области головного мозга, поэтому лечение носило симптоматический характер. До этого ученым успешно удалось протестировать методику на приматах. Были сделаны выводы, что подсаженным клеткам удалось развиться до зрелых нейронов, которые в свою очередь стали частью сети взаимодействий с окружающими клетками.

В итоге пересадка облегчила симптомы у животных и не спровоцировала образование опухолей. Сообщается, что данный материал синтезируется из клеток кожи, которые перепрограммируются до первоначального состояния, которое становится базовой частью для создания нейронов.