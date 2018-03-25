Ученые определили три главных фактора, из-за которых люди теряют зрение

Мнение окулистов сходится в том, что больше всего глаза современного поколения портятся от электронных устройств, оборудованных экранами. На них люди устремляют максимум своего внимания.

Издание Planet-Today сообщает о свежем исследовании ученых, которые искали главные факторы, из-за которых люди чаще всего теряют зрение. Согласно информации, которую оно передает, они нашли три причины, и главная из них - пристрастие современного человека к электронным устройствам.

Проблема в том, гаджет заставляет пользователя подолгу смотреть в одну точку и не дает расслабиться хрусталику. Зрительная система испытывает дискомфорт и портится, так как человек подолгу не моргает.

Другой фактор заключаются в посещении солярия (пляжа) и отказа от затемненных солнцезащитных очков. Ультрафиолет негативно влияет на все тело, в том числе и на глаза. Третий же фактор касается тех людей, которые уже имеют проблемы со зрением. Они должны носить подходящие им очки, чтобы избегать постоянного переутомления глаз.