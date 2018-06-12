Экстремистов ВКонтакте начали вычислять с помощью геля

Американские исследователи смогли разработать модель, опирающуюся на теорию гелеобразования и описывающую деятельность экстремистских сообществ.

Сообщается, что во время создания модели нескольким образующим элементам были приписаны числа, которые называются «характером». Во время её работы происходило объединение частиц – при совпадении чисел пары образовывались гарантированно. Чем больше была разница между числами, тем меньшей была вероятность соединения.

Важной информацией является распределение скоплений по размеру и их развитие со временем. Так, при коэффициенте зависимости количестве от качества в -5/2 система становится сплошной средой в ближайшем времени.

После этого работоспособность инновации проверили на социальной сети ВКонтакте, в которой находится масса групп с подобной тематикой. Аналогично с ситуацией разработки во время достижения ранее указанной цифры деятельность запрещённого сообщества стала очевидной, что сразу было замечено администраторами социальной сети.