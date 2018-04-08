Физики: Пирамида Хеопса способна концентрировать и перенаправлять радиоволны

Проведя исследование, специалисты поняли, что электромагнитная энергия скапливается в усыпальнице фараона и перенаправляется в точку, которая расположена конкретно под основанием сооружения, — туда, где находится третья камера.

Андрей Евлюхин, который является профессором Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, рассказал о свежем исследовании в отношении пирамиды Хеопса, которое проходило под его руководством. В нем принимали участие его коллеги из России, а также Германии. Итоги данной работы были описаны научным изданием Journal of Applied Physics.

Физики выяснили, что древнее сооружение, высота которого составляет 145 метров, способно концентрировать и перенаправлять радиоволны. Они провели эксперимент, в котором использовали так называемые любительские радиоволны диапазоном между 200 и 600 метрами. Они, в свою очередь, взаимодействовали с пирамидой Хеопса и перенаправлялись туда, куда она их "посылала". Так как испытание прошло успешно, ученые хотят проверить, с какими еще типами волн сможет взаимодействовать данное строение.