Физики: Пирамида Хеопса способна концентрировать и перенаправлять радиоволны

Сегодня, 15:33 \\ Наука

Проведя исследование, специалисты поняли, что электромагнитная энергия скапливается в усыпальнице фараона и перенаправляется в точку, которая расположена конкретно под основанием сооружения, — туда, где находится третья камера.

 Андрей Евлюхин, который является профессором Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, рассказал о свежем исследовании в отношении пирамиды Хеопса, которое проходило под его руководством. В нем принимали участие его коллеги из России, а также Германии. Итоги данной работы были описаны научным изданием Journal of Applied Physics.

Физики выяснили, что древнее сооружение, высота которого составляет 145 метров, способно концентрировать и перенаправлять радиоволны. Они провели эксперимент, в котором использовали так называемые любительские радиоволны диапазоном между 200 и 600 метрами. Они, в свою очередь, взаимодействовали с пирамидой Хеопса и перенаправлялись туда, куда она их "посылала". Так как испытание прошло успешно, ученые хотят проверить, с какими еще типами волн сможет взаимодействовать данное строение.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

Питоны потребляли воду из мышц, чтобы выносить потомство

 Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого доказали резкую необходимость воды во время беременности. Подопытные пресмыкающиеся потребляли жидкость только из собственных мышц.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Ученые раскопали в кургане скелет женщины с черными отметинами на костях‍

 Согласно их исследованию, это представительница народа, который обитал в Приднестровье...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Во льдах Гренландии нашли истребитель P-38 из "Потерянной эскадрильи"‍

 Самолеты попали на территорию страны в 1942 году, когда военные летчики отправились на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ