Под Великим Новгородом раскопали потерянный храм XIV века

В Новгородской области археологи раскопали стену церкви Андрея Юродивого на Ситке. Примечательно, что храм был все это время скрыт под землей и считался потерянным.

Специалисты института археологии РАН рассказали об открытии, которое совершили российские археологи. Они проводили раскопки под Новгородом и нашли элементы сооружения главного храма Ситецкого монастыря, который в настоящее время разрушен. Исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке. Примечательно, что храм находится под охраной государства как важный памятник архитектуры.

Сами археологи рассказывают, что церковь Юродивого памятник-фантом: она находится под охраной, но ее нет, потому что она скрыта под землей. Зам. руководителя Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Марина Вдовиченко поделилась, что находка очень ценная, поскольку впервые археологические работы здесь начали вести в 2013 году. Эксперт отмечает, что когда работники приехали на место, там вообще ничего не было. По словам Вдовиченко, если бы не начали расчищать местность, то могли бы вообще ничего не найти.

Первые упоминания о монастыре возникли еще в 1371 году. Отмечается, что в 1611 году комплекс пришел в упадок, который продолжался довольно долго. А в архивах была найдена фотография местности, сделанная в начале 20 века, на которой видно, что сохранились только церковь и мельница. В период Второй мировой войны постройки окончательно были разрушены из-за обстрела.

Сейчас ведется обсуждение возможности дальнейшего превращения храма в музей. По словам археологов, это возможно, однако, сразу после исследований стены, раскопанные на 2 метра, придется засыпать обратно. Специалисты отмечают, что это единственный способ сохранить церковь.