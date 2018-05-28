Ученые назвали рецепт самой эффективной и здоровой диеты

Ученым удалось назвать рецепт самой эффективной и здоровой диеты в мире. По их словам, таковой признана кетогенная диета, ведь она поможет не только похудеть, но и поддержать здоровье всего организма.

Ученые из США вместе с ведущими диетологами решили выяснить, какая диета окажется самой здоровой. Среди многочисленного количества диет было установлено, что больше всего пользу человеку окажет кетогенная диета. Так, она не только успешно справляется с лишним весом, но и позитивно влияет на организм, в частности, помогает бороться со старением, укрепляя здоровье костей и сохраняет работоспособность мозга длительное время.

По словам специалистов, основными правилами кетогенной диеты считаются полный отказ от трехразового питания и приготовления еды на оливковом масле. Кроме того, следует уменьшать употребления в пищу продуктов с большим количеством белков, а также жиросодержащих продуктов.

Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета поможет человеку выстроить собственный рацион питания, улучшает работу внутренних органов, а также снижает риск возникновения болезней мозга, таких как болезнь Альцгеймера или старческая деменция.