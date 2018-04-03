Ученые сообщили, что Вселенная может погибнуть в любую секунду

Специалисты БФУ им. И. Канта после проведения объемного исследования заявили, что перспективы Вселенной могут быть гораздо более катастрофичны, чем считалось ранее.

Одни из авторов исследования Артем Юров рассказал, что учет некоторых состояний, при которых один или несколько параметров становятся бесконечными, делает будущее Вселенной крайне непредсказуемым. Любое из таких состояний может возникнуть абсолютно внезапно, прогнозировать его появления невозможно.

В конце прошлого столетия было сделано открытие, согласно которому Вселенная стремительно увеличивается в размерах. Причем с каждым разом скорость расширения нарастает. Причиной этому, по мнению ученых, является «темная материя». Это неизвестная и невидимая часть космоса, которая состоит из загадочных темных материй и энергий. Именно это и составляет большую часть Вселенной, которая равна примерно 95,1 %. Существует несколько теорий о том, что собой представляет «темная материя». Согласно одной из них это динамичное поле. Оно может менять свою энергетическую плотность как в пространстве, так и во времени. Если верна именно эта гипотеза о сущности «темной материи», то нашу Вселенную ждет катастрофа, поскольку может внезапно возникнуть определенное состояние, которое спровоцирует взрыв.

В 2004 году международная группа ученых классифицировала состояния, которые могут возникнуть и повлиять на плотность «темной материи». Однако группа физиков БФУ им. И. Канта обнаружили множество новых состояний, которые не учтены в классификации. Наличие неучтенных явлений означает, что Вселенная может погибнуть в любой момент. Ученые обращают пристальное внимание на данное исследование и подчеркивают, что его результаты обязательно нужно учитывать для дальнейших изучений.