Гекконы способны восстанавливать клетки мозга после травм

Исследователи из Университета Гельфа обнаружили уникальную способность рептилий регенерировать клетки мозга в случае получения повреждений. На это способны, в частности, леопардовые гекконы.

Биологи провели ряд исследований, в результате которых было установлено, что эти рептилии действительно могут генерировать стволовые клетки мозга для участков, на которых были получены травмы. Ученые провели эксперимент, внедрив животным химические метки. После чего был произведен подсчет клеток в мозгу геккона, а также была установлена скорость их восстановления.

Примечательно, что до этого аналогичная способность была обнаружена еще у двух представителей фауны – рыбок данио и саламандр. Сейчас специалисты занимаются дальнейшим, более тщательным анализом выявленной уникальной способности, а также пытаются понять, почему такие возможности недоступны для человека.

Авторы исследования предполагают, что дальнейшее изучение в этих областях позволит использовать наработки для лечения различных повреждений и травм мозга у человека, а возможно также использовать полученные данные для предотвращения последствий старения.

Ранее американскими учеными было установлено, что можно определять степень повреждения головного мозга, не проводя операцию. Исследователи отмечают, что нужно просто взять кровь. Они обнаружили, что при различных травмах, возникших в результате удара по голове, в крови человека повышается уровень определенных веществ, при анализе которых можно смело говорить о тех или иных повреждениях.