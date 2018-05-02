Ученые рассказали о пользе шампанского для организма человека

Сегодня, 02:30 \\ Наука

Как оказалось, игристое вино может содержать в себе полезные вещества, которые позитивно влияют на иммунитет, память, сердце и даже сексуальную жизнь. Несмотря на это, исследователи предупреждают, что шампанское не способно заменить воду или сок для организма человека.

 Буквально недавно ученые провели исследование, которое доказало пользу шампанского для человеческого организма. Так, в игристом вине содержится фенольная кислота, которая оказывает влияние на нейроны мозга, дает положительный эффект на ориентирование в пространстве, восприятие звуков и запахов. По мнению ученых, если употреблять шампанское в разумных количествах, то оно вполне может стать профилактикой для старческого слабоумия.

Помимо этого, шампанское способствует выработке окиси азота в крови, что укрепляет стенки артерий и снижает артериальное давление. Легкое вино, после того, как попадает в кровь, стимулирует кровоток и снижает риск образования тромбов, в связи с чем падает риск возникновения инфаркта.

Ученые отмечают, что шампанское позитивно влияет на сексуальную жизнь. После употребления легкого вина появляется более скорая и уверенная эрекция, что повышает качество секса.

Несмотря на то, что у шампанского обнаружили множество полезных свойств, исследователи рекомендуют не забывать, что игристое вино является алкогольным напитком, потому никак не сможет заменить воду или сок для человеческого организма.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Питоны потребляли воду из мышц, чтобы выносить потомство

 Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого доказали резкую необходимость воды во время беременности. Подопытные пресмыкающиеся потребляли жидкость только из собственных мышц.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Ученые раскопали в кургане скелет женщины с черными отметинами на костях‍

 Согласно их исследованию, это представительница народа, который обитал в Приднестровье...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Во льдах Гренландии нашли истребитель P-38 из "Потерянной эскадрильи"‍

 Самолеты попали на территорию страны в 1942 году, когда военные летчики отправились на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ