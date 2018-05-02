Ученые рассказали о пользе шампанского для организма человека

Как оказалось, игристое вино может содержать в себе полезные вещества, которые позитивно влияют на иммунитет, память, сердце и даже сексуальную жизнь. Несмотря на это, исследователи предупреждают, что шампанское не способно заменить воду или сок для организма человека.

Буквально недавно ученые провели исследование, которое доказало пользу шампанского для человеческого организма. Так, в игристом вине содержится фенольная кислота, которая оказывает влияние на нейроны мозга, дает положительный эффект на ориентирование в пространстве, восприятие звуков и запахов. По мнению ученых, если употреблять шампанское в разумных количествах, то оно вполне может стать профилактикой для старческого слабоумия.

Помимо этого, шампанское способствует выработке окиси азота в крови, что укрепляет стенки артерий и снижает артериальное давление. Легкое вино, после того, как попадает в кровь, стимулирует кровоток и снижает риск образования тромбов, в связи с чем падает риск возникновения инфаркта.

Ученые отмечают, что шампанское позитивно влияет на сексуальную жизнь. После употребления легкого вина появляется более скорая и уверенная эрекция, что повышает качество секса.

Несмотря на то, что у шампанского обнаружили множество полезных свойств, исследователи рекомендуют не забывать, что игристое вино является алкогольным напитком, потому никак не сможет заменить воду или сок для человеческого организма.