Среди учеников Иисуса были женщины - эксперты

Исследователи в области религии, в частности библейской тематики, рассказали миру о новых подробностях жизни Сына Божьего. После проведения детальной экспертизы содержания Нового завета стало известно, что Иисус обучал не только мужчин, но и женщин.

Сообщается, что Хелен Бонд и Джоан Тейлор занялись данным исследованиям для получения информации о роли женщин в то время. Согласно предположениям, после исследования миллионы христиан увидят своё верование с другой стороны, так как ключевую роль распространения знаний Христа отдана мужчинам.

Эксперты заявляют, что у каждого известного на данный момент ученика была одинаковая женщина-коллега, которая так же равна с ним по важности. В качестве примера приводится Мария Магдалена, которую несправедливо считали падшей женщиной, что является невозможным.

Известно, что записи о женщинах были удалены из всех главных текстов, учитывая их образы в художественных работах. Учёные уверяют – данное открытие поможет пересмотреть учение Иисуса Христа.