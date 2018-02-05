Среди учеников Иисуса были женщины - эксперты

Сегодня, 14:33 \\ Наука

Исследователи в области религии, в частности библейской тематики, рассказали миру о новых подробностях жизни Сына Божьего. После проведения детальной экспертизы содержания Нового завета стало известно, что Иисус обучал не только мужчин, но и женщин.

Сообщается, что Хелен Бонд и Джоан Тейлор занялись данным исследованиям для получения информации о роли женщин в то время. Согласно предположениям, после исследования миллионы христиан увидят своё верование с другой стороны, так как ключевую роль распространения знаний Христа отдана мужчинам.

Эксперты заявляют, что у каждого известного на данный момент ученика была одинаковая женщина-коллега, которая так же равна с ним по важности. В качестве примера приводится Мария Магдалена, которую несправедливо считали падшей женщиной, что является невозможным.

Известно, что записи о женщинах были удалены из всех главных текстов, учитывая их образы в художественных работах. Учёные уверяют – данное открытие поможет пересмотреть учение Иисуса Христа.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Европейский суд приравнял к ГМО продукты, созданные при помощи CRISPR

 Точечное редактирование генома в Евросоюзе столкнется с ограничениями и мощной бюрократической преградой. Такое решение приняли 25 июля.

Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

 Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла...

Питоны потребляли воду из мышц, чтобы выносить потомство

 Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого доказали резкую необходимость воды...

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз...

Ученые раскопали в кургане скелет женщины с черными отметинами на костях‍

 Согласно их исследованию, это представительница народа, который обитал в Приднестровье...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ