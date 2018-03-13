Замкнутый круг: ученые установили причины потепления в Арктике

Сегодня, 14:13 \\ Наука

Специалисты из США выяснили, что одной из основных причин, способствующие повышению температуры в Артике являются деревья.

 Известно, что глобальное потепление волнует многих специалистов по всему миру. В его причинах и возможных способах предотвращения пытаются разобраться ученые со всей планеты.

На этот раз американские специалисты российского происхождения прибыли на Ямал, чтобы изучить скорость распространения лиственницы. Все дело в том, что следя за растительностью в Арктике, исследователи обнаружили, что наличие деревьев очень влияет на местный климат.

Отмечается, что еще около 30 лет назад здесь росли только кусты, трава, мох и всего пара лиственниц. Однако после масштабного внезапного распространения деревьев, которые буквально захватывают местность, превращая ее в сплошной лес, климат подвергся большим изменениям. Поначалу появление на пустынной местности хвойных лесов поначалу не вызывало беспокойства. Однако ученые обнаружили, что разрастаются лиственницы из-за потепления. А потепление происходит из-за распространения деревьев.

Таким образом, сформировался замкнутый круг. По словам специалиста из университета в Канзасе, уплотнение биологической массы приводит к постепенному оттаиванию почвы. И именно этого стоит опасаться.

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Автор - Евгения Чернобаб
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