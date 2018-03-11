Ученые разрешили полностью уничтожить малярийных комаров

К такому выводу пришли специалисты из Имперского колледжа, расположенного в Лондоне. Это решение было принято в рамках программы, направленной на борьбу с малярией. Ученые выяснили, что экосистема в результате истребления не пострадает.

Чтобы выяснить, какую роль малярийные комары играют в природе, эксперты провели ряд исследований. Как правило, значимость того или иного живого организма определяется той полезной функцией, которую он выполняет для поддержания экосистемы, либо тем, является ли данный вид пищей для существования других, более важных существ. В результате анализа жизнедеятельности малярийных комаров специалисты выяснили, что они на планете нет такого живого организма, для которого бы это насекомое служило единственным или основным источником пищи. Вследствие такого заключения ученые заявили, что в целях борьбы с малярией представляется вполне допустимым истребление всей популяции главных разносчиков этой болезни.

При этом эксперты напомнили, что малярия все еще является крайне опасной инфекцией. Так, в 2016 году более 400 человек не смогли справиться с вирусом и погибли. Уничтожение комаров планируется осуществить посредством внедрение генномодифицированных особей, которые впоследствии вытеснят своих собратьев. Однако перед этим необходимо провести несколько экспериментов и узнать, как будут себя вести выведенные насекомые.