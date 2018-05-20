Эксперты определили главный критерий возникновения сердечной недостаточности

Сегодня, 09:06 \\ Наука

Эксперты из Университета в Глазго изучили более 4 тысяч пациентов, у 15% из которых обнаружился диабет второго типа.

Оказалось, что он связан с сердечной недостаточностью, хотя стопроцентной вероятности зафиксировано и не было. Заболевание выделили в главный критерий, поскольку пациенты с диабетом имели проблемы с сердцем на 9% чаще, чем пациенты без него, хотя в обоих случаях цифра не доходила и до 40%. Эксперты отметили, что такие сведения демонстрируют несколько большую склонность диабетиков к преждевременному летальному исходу.

В случае возникновения среди заболеваний ещё и бессимптомной систолической дисфункции левого желудочка, риски становятся ещё больше. Специалисты подчеркнули, что такое определение должно помочь при попытке разобраться в механизме перехода прямо к сердечной недостаточности от других болезней. Ранее эксперты из Университета Лунда заявили, что наследственность также повышает риски возникновения заболевания.

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Автор - Инесс Каминская
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