В России ученые разработали технологии лазерного наплавления для кораблей

Проект позволит россиянам первыми в мире создавать суда с наилучшей защитой от радаров. Подробности рассказал Юрий Кульчин, директор института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

Новые лазерные технологии российские ученые показали на Международном дальневосточном морском салоне, который проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. Сотрудники института похвастались, что на основе волоконных лазеров разработали комплексы, позволяющие разрезать сталь для кораблей. Пока толщина разреза не очень велика, однако инженеры обещают вскоре расширить возможности повышением мощности.

Работая в этой сфере выявили ещё одно применение лазера. Исследователи создали метод очистки корабельного дна под водой. Эксперименты в лаборатории показали положительный результат. Сотрудники института намерены вскоре собрать прототип робота, который попробует очистить от вредных наростов настоящие российские корабли.

Однако не резка и не лазерная очистка представляют самую большую перспективу для судостроения в России. По словам Юрия Кульчина, их технология сделала возможное наплавление на сталь элементов из других металлов. Более того, ученые обещают соединять магнитные материалы с немагнитными подложками. Это позволит делать суда практически невидимыми для противников и придавать им другие полезные характеристики.