Китайские ученые заметили у пчелиных маток высокие способности к обучению

Эти насекомые отличаются от сородичей лучшей памятью и усвоением новой информации. Исследование описала газета China Daily.

Сотрудники Ботанического сада тропической растительности в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе долго наблюдают за пчелиными матками и отмечают у них высокие интеллектуальные способности. По словам ученого Кэня Таня, они куда более предрасположены к обучению, чем рабочие особи. Королевы менее чем за неделю усваивают больше знаний, чем иные подчиненные за 20-25 дней.

Китайские исследователи заметили, что ещё на стадии личинки будущие матки питаются так называемым маточным молочком, получаемым от рабочих "нянек". Из-за этого у монаршей особи происходит химическая модификация ДНК, которая способствует более развитой памяти и обучаемости.

Ранее американские ученые выявили особенности у королевских особей в колониях муравьев. Как оказалось, рабочие самки также способны откладывать яйца. Однако эта способность подавляется особыми сигналами от личинок. А вот на королева не подвержена такому воздействию и может постоянно производить потомство.