В России создали нейросеть, определяющую скорость роста растений по изображениям

Машинные алгоритмы создают прогнозы по данным с 2D и 3D-камер. Об новом проекте рассказала пресс-служба Сколтеха.

Российские ученые разрабатывают метод анализа, который позволит прогнозировать эффективность земледелия на Земле и за её пределами. Они создали автоматическую беспочвенную систему с искусственными условиями роста. В этот комплекс поместили растения, устройства для записи видео и датчики, анализирующие окружающую среду.

Вначале исследователи снимали рост флоры 3D-камерой, благодаря чему выявили зависимость расширения площади листьев и роста общей биомассы. В дальнейшем увеличение площади листьев фиксировали 2D-камерой и составляли статистику. Чтобы быстро обработать полученную информацию, ученые создали нейросеть. Алгоритмы машинного обучения со временем смогли определять скорость роста растений, ориентируясь на последовательные изображения.

Разработанная в России система позволит отечественным исследователям экономить на системах прогнозирования. В дальнейшем нейросеть может пригодиться для организации автономных систем растительного жизнеобеспечения.