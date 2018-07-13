Ученые заставили рабочих муравьев откладывать яйца вместо королев

Как оказалось, за репродуктивную функцию у Ooceraea biroi отвечает один единственный ген. Результаты экспериментов опубликовал журнал Science.

Как известно, у муравьев есть разделение особей по типам, в зависимости от исполняемой функции. Существуют рабочие, солдаты и королевы-матки, которых во всей колонии насчитывается лишь несколько единиц. Именно последние способны откладывать яйца и поддерживать численность популяции. Рабочие же играют роль нянек.

Американские ученые из лаборатории социальной эволюции при университете Рокфеллера в Нью-Йорке исследовали гены муравьев Ooceraea biroi. Они обнаружили, что репродуктивный статус у этого вида определяет ген, кодирующий экспрессию инсулин-подобного пептида ILP2. Вещество синтезируется в промежуточном отделе муравьиного мозга. У маток экспрессия ILP2 была куда выше, чем у рабочих.

Чтобы проверить теорию, исследователи ввели рабочей самке синтетический аналог инсулина. Таким образом ученые заставили её формировать яйца вместо королев. Авторы проекта пришли к выводу, что в процессе развития социального строя большинство муравьев подавили способность к репродукции из-за особых подавляющих сигналов, исходящих от личинок. Рядом с молодым потомством у современных самок резко снижается концентрация ILP2 и редуцируются яичники.

Биологи предполагают, что королевами стали особи, выработавшие чувствительность к сигналам личинок. Благодаря этой особенности они научились производить яйца постоянно и существенно выросли в размерах.