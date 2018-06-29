Питоны потребляли воду из мышц, чтобы выносить потомство

Сегодня, 13:26 \\ Наука

Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого доказали резкую необходимость воды во время беременности. Подопытные пресмыкающиеся потребляли жидкость только из собственных мышц.

 Американские специалисты опубликовали результаты своего опыта, которые провели с участием 35 питонов. Они были опубликованы изданием Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Суть эксперимента была в наблюдении за беременными особями, которые должны были отложить кладку, на протяжении всего времени не употребляя воды.

Всего исследование длилось 23 дня. Для него всех питонов разделили на четыре группы, в обоих были как беременные, так и не беременные особи. Между тем, каждую группу разделили еще на две, таким образом разделив их. После на протяжении всего эксперимента первой группе давали воду, а второй - нет. В результате оказалось, что беременные из обоих групп выносили потомство, однако те, кто не потреблял жидкость, брал ее из собственных мышц, в результате чего их мышечная масса заметно уменьшилась. Кладка также отличалась по качеству.

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Автор - Александра Ровер
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