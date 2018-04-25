Ученые откопали в Якутии останки двух новых родов млекопитающих из мелового периода

Сегодня, 17:14 \\ Наука

Животные имели весьма примитивное строение и жили рядом с динозаврами. О находке рассказала пресс-служба СПБГУ.

 Российские ученые в сотрудничестве с представителями Боннского университета Германии провели раскопки у ручья Тээтэ в Сунтарском районе Якутии. Они откопали несколько небольших фрагментов скелета, самый большой из которых составлял около 5 миллиметров. Однако подробное изучение позволило палеонтологам определить два новых вида млекопитающих. Датировка показала, что небольшие зверьки жили около 120 миллионов лет назад - в раннем меловом периоде.

По внешнему строению и образу жизни найденные животные напоминали землероек, однако отличались более простой морфологией. Так у одного представителя зубы напоминали трезубцы. У другого они стали более сложными - с большим количеством выступов и жевательной поверхностью. Эксперты отмечают, что для своей эпохи эти виды были устаревшими. Скорее всего, их вскоре заменили более развитые плацентарные млекопитающие.

Найденные роды назвали Khorotherium yakutensis и Sangarotherium aquilonium. Первое название упоминает Якутию и деревню Хоро, чье население помогало ученым в раскопках. Останки расширили представление палеонтологов о климате той поры. Вероятно, он был достаточно умеренным и без сильных морозов. Стабильность условий позволила фауне древней Сибири оставаться без критических изменений около 40 миллионов лет.

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Автор - Александр Лубяной
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