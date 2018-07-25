Ученые объяснили, как снега Арктики влияют на зимы в Сибири

Сегодня, 03:30 \\ Наука

Ученые из США обнаружили новый парадокс, который связан с сибирскими морозами и потеплевшими водами Арктики.

 Сегодня стало известно о том, что американские ученые провели исследования, результаты которых показали зависимость сильных морозов в Сибири от потепления в Арктике. Материалы о данном исследовании были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Как сообщается, это удивительное открытие было замечено учеными из США много лет назад, но только сейчас стало доказано. С помощью моделирования ученые выяснили, что уменьшение количества льда на территории Баренцева и Карского морей приводит к более холодной зиме в Сибири. Причиной этого оказалось ослабление стратосферного полярного вихря над Арктикой.

Такой парадокс решили назвать WACS - warm Arctic cold Siberia.

Интересно, что последние годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдения, поэтому, как утешают ученые, феномен WACS будет существовать недолгое время.

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Автор - Кристина Мицкевич
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