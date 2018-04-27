Ученые провели эксперименты, которые показали, как пауки-волки могут влиять на экологическую систему Арктики и потепление в этом регионе.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что вид паука, проживающий на территории Арктики, стал причиной особых изменений в местной экологической системе. Все дело в том, что в результате эксперимента паук-волк поменял свой рацион, что в перспективе может привести к сокращению парникового эффекта, сообщается на официальном сайте журнала Science.

Интересно, что температура растет на Арктике, по исследованиям ученых, в несколько раз быстрее, чем в любом другом месте мира. В связи с этим фактом выяснилось, что наличие животных на этой территории также увеличилось. В частности, речь идет о крошечных насекомых, которые употребляют в пищу грибы, выделяющие огромное количество парникового газа. С этими «вредителями» взялись бороться пауки-волки, которые из-за повышения температуры отказались охотиться на насекомых и стали питаться себе подобными особями.

Напомним, что изменение климата на территории Арктики происходит каждую минуту. В Сети постоянно появляются отчеты о исследованиях, целью которых является вычисление даты освобождения Северного Ледовитого океана ото льда. По последним данным, этим годом считается 2030.