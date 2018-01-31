Российские космонавты при помощи 3D-биопринтера хотят вырастить на МКС человеческий хрящ

Биопринтер доставят на российский сегмент МКС уже осенью этого года. на этом 3D-устройстве космонавты намерены вырастить мини-образцы человеческой хрящевой ткани и щитовидной железы грызунов.

Подготовкой Магнитного 3D-биопринтера занимаются специалисты из Роскосмоса, РКК «Энергия» и ЦНИИмаш. После того, как устройство окажется на борту МКС, астронавты приступят к первому этапа эксперимента. Космонавты намерены распечатать образцы хряща человека и «щитовидки» грызуна. Процесс будет начат сразу же по прибытию, так как биоматериалы для исследования крайне восприимчивы к времени хранения. Первые результаты ученые хотят получить зимой этого года.

Внутри биопринтера разработчики поместили камеры GoPro, через которые ученые смогут наблюдать за процессом выращивания образцов. Устройство будет предоставлено в использование не только заявителям эксперимента. После исследований им смогут пользоваться и другие ученые на МКС.

В РКК «Энергия» отметили, что биопринтер получил свое название условно, ведь устройство не оснащено никакими движущимися частицами. Выращивание материала будет происходить не послойным методом, а с использованием «формативного» принципа.

Иными словами, образцы будут расти внутри гаджета в условиях микрогравитации при сильном магнитном поле. Бионпринтер предполагают использовать еще и в оценке влияния космических условий на живые объекты. Помимо этого, ученые рассчитывают, что при помощи данного устройства у исследователей появится возможность выращивать органы из материалов от конкретного пациента.