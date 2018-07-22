Учёные рассказали о пользе взвешивания детей в школе

В Австралии родителей школьников взбудоражило предложение учёных и врачей регулярно взвешивать детей, но специалисты огласили пользу этой мировой практики.

Привычная для многих российских школьников и их родителей процедура до сих пор остаётся неприемлемой в некоторых уголках планеты. Но как оказалось, для взвешивания есть вполне разумные причины. Так, данные взвешивание детей в период их взросления позволяет специалистам контролировать уровень ожирения в стране, популярность среди полных детей опасных диет экстремального похудения, тенденцию набора или недобора веса в школьном возрасте и питательность школьных обедов и пищевой культуры в целом.

Однако часто дети признаются, что стесняются публичного взвешивания даже перед своими одноклассниками. Особенно это задевает девочек и полных детей. В связи с этим школы часто отказываются от процедуры в пользу морального здоровья детей, чем вредят мировой статистике. Учёные – в том числе и специалисты австралийского Университет Дикина – предлагают менять систему, но не исключать взвешивание школьников, в чём просят содействия родителей на местах.