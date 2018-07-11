Возле "Тавриды" в Крыму нашли останки саблезубой кошки

Как выяснили археологи, животное обитало в регионе около 800 тысяч лет назад. О находке рассказал участник экспедиции Дмитрий Гирманов.

В Крыму российские ученые исследуют местность возле строящейся федеральной трассы "Таврида". В пещерах Белогорского района неподалеку от поселка Зуя эксперты нашли зуб и осколки нижней челюсти древнего хищника. Биологи определили, что останки принадлежат саблезубой кошке из рода смилодонов. В настоящее время рабочие остановили строительство, потому как дорожное полотно рискует обвалиться.

Дмитрий Гирманов отметил, что найденные фрагменты костей позволили более точно определить период существования упомянутых животных. Судя по анализу, кости пролежали в земле достаточно долго. Вскоре российские ученые намерены организовать в той же пещере углубленные раскопки. Вполне возможно, что она скрывает в недрах более значимые для науки артефакты. Они подскажут ученым, каким был Крым в ледниковый период.

Ранее возле "Тавриды" увенчались немалым успехом раскопки другой группы археологом. Под Севастополем ученые нашли нетронутый могильник древних скифов около 2-4 веков нашей эры.