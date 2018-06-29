Археологи отыскали под Суздалем редкую печать древнерусского чиновника

Ученые датируют артефакт примерно 12 веком нашей эры. О нем СМИ рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров.

В 2018 году на раскопках под Суздалем работала очередная экспедиция. Её участники отыскали редкое изделие, которое оказалось печатью диаметром около 22 миллиметров и толщиной в 2 миллиметра. Археологи заинтересовались надписью на лицевой стороне предмета. Она гласит: "Господи, помоги рабу твоему Дамиану". Историки предполагают, что именно так звали владельца печати. Кроме того, они заметили изображения древнерусских святых Косма и Дамиана. Об этом свидетельствуют соответствующие надписи под портретами.

Ученые активно размышляют, кем же был упомянутый Дамиан. Николай Макаров отметил, что в летописях той поры такой феодал не упоминается. Однако сама печать указывает на высокий пост владельца. Вероятно, Дамиан был высокопоставленным чиновником при дворе князя. Например, советником или землевладельцем. Историки также предлагают версию, согласно которой мужчина занимал высокий пост в церковной иерархии.