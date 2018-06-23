Ученые: болезнь Альцгеймера может провоцировать сахар

Человек повышает риск развития синильной деменции, добавляя в чай всего 2,5 ложки вещества. Результаты исследования приводит издание Daily Mail.

Сотрудники Колумбийского университета выступили в Чикаго с докладом на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера. Они рассказали, что задействовали в научной работе 2226 добровольцев без симптомов слабоумия. Участники эксперимента рассказали ученым, сколько употребляют сахара и куда его добавляют. За семь лет проекта болезнь Альцгеймера зафиксировали у 429 волонтеров.

Медики убедились, что этот вид деменции может провоцировать именно употребление сахара. Так добровольцы, использующие 30,3 грамма вещества в день рискуют заболеть на 33% сильнее людей, которые ограничиваются ежедневной порцией в 5,8 грамма. Ученые отдельно выделили угрозу сладких напитков, например, соков. У их потребителей болезнь Альцгеймера развивается на 27% чаще. А любителей газировки на 54%.