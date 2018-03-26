В Китае археологи нашли 136 гробниц династии Восточная Чжоу

Помимо 100 малых и 36 гробниц большого и среднего размера, археологам удалось обнаружить более 800 предметов, сделанных из керамики, нефрита, кости и бронзы. Предполагается, что большие и средние могилы принадлежат представителям благородных кровей.

Как стало известно, в восточной части Китая археологи нашли в деревне Дахань близ города Тэнчжоу крупное захоронение. Специалисты обнаружили 136 гробниц, которые датируются временами династии Восточная Чжоу (770-256 годы до нашей эры).

По словам археолога Лю Яньчаня, который занимается раскопками на данной территории, работы по обнаружению захоронений в деревне Дахань длятся с октября 2017 года. За все время раскопок специалисты нашли могилы и предметы, изготовленные из различных материалов. Археологи считают, что захоронение может принадлежать лицам, которые жили в условиях высшего общества и привилегированных лиц. К такому выводу они пришли после анализа размера могил и найденных предметов. Национальность людей, чьи останки были обнаружены, археологи пока не определили.