Переломы костей сокращают продолжительность жизни

Австралийские ученые выяснили, что переломы костей после 50 лет сокращают жизнь на несколько лет. Самым опасным остается перелом шейки бедра.



Медики долгое время считали перелом шейки бедра единственным повреждением, сокращающим жизнь человека. Однако исследователи из Гарванского института медицинских исследований доказали, что это распространяется на разные виды переломов.

По словам экспертов, перелом является отправной точкой для развития более серьезных проблем, даже после срастания костей. Результаты исследований показали, что перелом шейки бедра сокращает продолжительность жизни на 10 лет, в то время, как повреждение таза, бедра, ключицы или нижних отделов ног приближает пенсионера к смерти на 5 лет.

Эксперимент провели в Дании, участниками которого стали люди старше 50 лет, получивших первые переломы в 2001 году. По итогам исследования, перелом шейки бедра увеличил смертность мужчин на 33%, женщин на 20%.