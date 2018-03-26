Ученые нашли скелеты детей, принесенных в жертву богу войны

Археологи обнаружили древние захоронения детей, принесенных в жертву ацтекским богам. Находка была сделана на территории современного Мехико, возле пирамиды Темпло Майор.



По данным экспертов, останки детей принадлежат к концу XV века. Ранее на данной территории находился ацтекский город Теночтитлан. Специалисты предполагают, что дете принесли в жертву богу воны Уицилопочтли.

Историки сообщают, что культура северных и южных народов Америки подразумевала частое жертвоприношение детей. Индейцы верили, что таким способом можно вызвать дождь, необходимый для быстрого роста зерновых культур.

Отмечается, что 12 лет назад археологи обнаружили первый скелет ребёнка на этой же территории. Кроме детских останков ученые откопали старинные украшения и фигурки ацтекского бога войны.

Детские останки, найденные в центре древнего поселения, получили название «Жертвы 176». Археологи сообщают, что для захороненияпринесённых в жертву детей ацтекам было необходимо провести большую работу.