Эксперт рассказал о цене на бургеры с искусственным мясом‍

Несколько дней назад представители американской компании Mosa Meat заявили, что уже к 2021 году смогут поставлять на рынок мясо из пробирок.

О том, чтобы выращивать искусственное мясо, стали говорить еще в начале 2000-х годов. Прототип продукта, который бы максимально был близок к желаемому результату, представили в 2013 году. Это было пять лет назад, и на сегодняшний день технологии его изготовления значительно продвинулись. В Mosa Meat заявляют, что имеют уже готовый продукт и собирается окупить исследования через коммерческую деятельность уже два с половиной года.

Разработчики уверенны в своем продукте, однако их оптимизм не разделяют российские эксперты. Свое мнение по данному вопросу высказал врач-диетолог Алексей Ковальков. Он рассказал, что разработчик обещает цену за котлету на один бургер в один доллар, однако эксперту это кажется невозможным. По его мнению, бургеры с искусственным мясом‍ будут стоит около двухсот тысяч долларов всего за одну порцию. По его мнению, когда-нибудь, возможно, станут приемлемыми и его вкус и цена, однако произойдет это, считает он, не в ближайшие несколько лет.