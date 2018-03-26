На Сицилии нашли 10 древних могил викингов

Останки, найденные в захоронении близ средневековой церкви на Сицилии, могут принадлежать потомкам викингов. Могилам примерно 800 лет, находка стала событием для археологов.

Как сообщается, возле церкви Сан-Мишель дель Гольфо близ Палермо археологи нашли старинное захоронение викингов. В 10 могилах нашли останки 3 женщин, 2 детей и 5 мужчин соответственно. В захоронениях были лишь кости людей, других предметов в могилах не было.

Эксперты уже визуально оценили возраст захоронения и установили, что останки принадлежат выходцам из Западной Европы. Вероятнее всего, похороненные в этом месте люди были норманнами из Северной Франции. К такому выводу эксперты пришли из-за высоты и массивности скелетов.

Предполагается, что захоронение сделали скандинавские викинги-мореходы, которые в X веке создали герцогство на территории земель, где сейчас располагается современная Северная Франция. Недалеко от церкви археологам удалось найти не только древнее захоронение викингов. Там они нашли еще и монеты, отчеканенные в Шампани и Лукки. Из этого следует, что строители и прихожане данной церкви могли оказаться на территории данных земель из Нормандии и северной части Апеннинского полуострова.