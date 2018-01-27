Ученые смогли частично раскодировать язык дельфинов

Ученые провели исследования, в которых выяснили способ общения этих животных. Более того, они установили возраст, когда у дельфинов формируется способность владеть «языком».

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что ученым отчасти удалось расшифровать язык дельфинов. Такое заявление было сделано на основе исследования американского нейрофизиолога Джон Лилли, который стал первым ученым, заявившим о способе общения этих животных при помощи свистящих звуков.

Интересно, что некоторое время спустя удалось установить, что каждый дельфин обладает индивидуальным звучанием, которое выступает в роли позывного. Такое звучание формируется в первые месяцы после того, как рождается дельфин, и остается неизменным в течение всей его жизни.

Общение между особями этого вида млекопитающих происходит благодаря импульсно-тональным сигналам, различающимся по сложности входящих в них элементов. Чтобы максимально точно приблизиться к расшифровке такого вида языка, ученые не смогли обойтись без помощи ведущих лингвистов страны, в число которых вошла Светлана Бурдак.

Напомним, что Всемирный день дельфинов и китов отмечается ежегодно 23 июля. В этот день защитники прав животных устраивают многочисленные акции по всему миру, призывающие обратить внимание общественности на угрозу вымирания многих видов этих животных.