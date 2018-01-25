Ученые разработали сенсор-пластырь, анализирующий уровень стресса

Умное устройство измеряет концентрацию кортизола в поту носителя. Об такой разработке пишет издание Science Advances.

Кортизол является основным гормоном, указывающим на стресс человека. Его в критических ситуациях выделяет кора надпочечников. Вещество повышает уровень глюкозы, артериальное давление, ускоряет синтез крови в костном мозге а также влияет на работу иммунитета. Врачи изучают концентрацию кортизола в организме, чтобы диагностировать стресс. В настоящее время медицина не располагает технологиями, анализирующими уровень гормона оперативно. Иногда на это уходят дни. В то же время концентрация кортизола может динамически изменяться за довольно короткий промежуток времени.

Эту проблему взялись исправить американские и французские ученые. Они разработали особый пластырь-сенсор, состоящий из пористой мембраны. Отверстия в материале подогнаны под форму молекул кортизола. Для этого физики использовали особую технологию, в ходе которой полимер наносят вокруг целевой молекулы. В итоге образуется своеобразное сыто, подсоединяемое к чипу. При ношении на коже частицы кортизола из пота задерживаются в этих порах и снижают проводимость тока в электрохимической подложке. Эти изменения и демонстрируют повышение кортизола в организме, а как следствие - уровень стресса.

Разработчики испытали свой сенсор на микрофлюидной модели, а затем и настоящей коже добровольца. Тесты показали, что электрохимический пластырь позволяет анализировать уровень кортизола в реальном времени с точностью лабораторных исследований. В связи с этим авторы проекта взялись доработать прототип до полноценной модели, которую можно будет применять в медицине.