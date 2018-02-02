Дерматолог объяснила одержимость видео, на которых люди давят прыщи

Американка собрала аудиторию в несколько миллионов благодаря особому гормону счастья, который выделяется у людей при виде прыщей.

Дерматолог из Южной Калифорнии Сандра Ли более известна в сети как «Доктор Пэмпл Поппер». Девушка получила широкую известность благодаря распространению видеороликов, на которых она удаляет прыщи своим клиентам. За 4 месяца Ли собрала 4 миллиона зрителей на YouTube, 2 миллиона читателей на Facebook, 2,8 миллиона на Instagram и 91 тысячу на Twitter. Теперь у Сандры есть собственное шоу на ТСХ, в котором она помогает людям избавляться от своих недостатков. Премьерный показ собрал 2,4 миллиона зрителей у экранов телевизоров. В интервью The Washington Post попыталась объяснить одержимость людей. Многие пользователи говорили, что подобные видео развлекают и расслабляют их.

Хизер Берлин, невролог из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, рассказала, что желание людей давить прыщи вызвано эволюцией. Воспаления на коже могут оказаться паразитами, поэтому следует от них быстрее избавиться. У некоторых людей прыщи влияют на систему вознаграждения в нервной системе. По словам Берлин, у них выделяется дофамин при разглядывании и выдавливании прыщей.